«Коронавирусную выплату» получат 111 тысяч брянских родителей
Рассчитывать на государственную поддержку в условиях пандемии смогут около 111 тысяч брянских семей с детьми. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Брянской области.
Мы уже писали, что по указу президента выплаты получат почти все российские семьи, в которых есть несовершеннолетние. Так, с 1 июня родителям с детьми от 3-х до 16-ти лет выделят по 10 тысяч рублей.
Кроме того, все родители, воспитывающие детей до 3-х лет в течение трех месяцев будут получать 5 тысяч рублей – с апреля по июнь.
- Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на маткапитал, но и вообще все родители, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года, - говорят в ОПРФ.
Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года (через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр). По 10 тысяч рублей получат около 100 тысяч брянских семей, в которых воспитывается более 170 тысяч детей. По 5 тысяч - около 11 тысяч матерей.
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ИСТОЧНИК KP.RU