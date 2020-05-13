«Коронавирусную выплату» получат 111 тысяч брянских родителей

13 Май 2020 2020-05-13T19:16:01+03:00

По 10 тысяч рублей получат около 100 тысяч брянских семей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Рассчитывать на государственную поддержку в условиях пандемии смогут около 111 тысяч брянских семей с детьми. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Брянской области.

Мы уже писали, что по указу президента выплаты получат почти все российские семьи, в которых есть несовершеннолетние. Так, с 1 июня родителям с детьми от 3-х до 16-ти лет выделят по 10 тысяч рублей.

Кроме того, все родители, воспитывающие детей до 3-х лет в течение трех месяцев будут получать 5 тысяч рублей – с апреля по июнь.

- Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на маткапитал, но и вообще все родители, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года, - говорят в ОПРФ.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года (через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр). По 10 тысяч рублей получат около 100 тысяч брянских семей, в которых воспитывается более 170 тысяч детей. По 5 тысяч - около 11 тысяч матерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU