2020-05-12T15:46:17+03:00
Общество

Выплаты для семей с детьми в Брянске в 2020 году: сколько составят и как оформить

Рассказываем, как получить выплаты на детей в 2020 году
Ольга УМАРОВА
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В понедельник, 11 мая, президент озвучил новые меры поддержки родителей в условиях пандемии.В понедельник, 11 мая, президент озвучил новые меры поддержки родителей в условиях пандемии.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Коронавирус показал, что самый защищенный слой населения в России – это дети. В понедельник, 11 мая, президент озвучил новые меры поддержки родителей в условиях пандемии.

За каждого ребенка от 3-х до 15-ти лет (включительно) выплатят по 10 тысяч рублей. Единоразовое пособие положено независимо от уровня дохода, наличия работы у родителей или права на маткапитал.

Чтобы получить 10 тысяч, нужно заявление от родителя или опекуна (см. добойку «Как получить «коронавирусную» выплату»). Сделать это можно уже с 12 мая.

«Единоразовые» начнут выдавать уже с 1 июня 2020 года. Единственный нюанс: деньги получат только те семьи, в которых ребенок не достигнет 16-летия до 1 июля 2020-го.

Кроме того, по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего получат семьи, где один или оба родителя потеряли работу - в период с апреля по июнь. Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

В силе остаются выплаты на детей до 3-х лет: по 5 тысяч три месяца будут платить всем семьям независимо от права на маткапитал. Деньги выделят с апреля по июнь (если обратиться в соцорганы позже июня, выплатят сразу за все время).

Малообеспеченным семьям, в которых есть дети от 3-х до 7-и лет, выплатят в среднем по 33 тысячи на ребенка. Это единоразовая выплата сразу за полгода. Ее начнут выплачивать с 1 июня 2020-го. Размер пособия составляет 50 процентов от регионального МРОТ.

В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Как уточнил президент, новые выплаты не отменят, а дополнят прежние меры поддержки.

В ТЕМУ

Как получить «коронавирусную» выплату

Оформить документы можно на портале Госуслуг gosuslugi.ru или обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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