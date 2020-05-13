В страшном ДТП под Карачевом погиб 19-летний футболист

13 Май 2020 2020-05-13T10:06:34+03:00

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В страшном ДТП, которое произошло 10 мая, погиб 19-летний футболист. Алексей Горякин играл в команде "Пальцо". Он был одним из пассажиров той злополучной машины.

Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Алексея, - говорят игроки команды. - Это тяжелая утрата и великая скорбь. Мы надолго сохраним в наших сердцах добрую память о нашем друге.Ему было всего 19 лет.

Также в той аварии пострадал еще один карачевский футболист Игорь Никитин. Молодой человек получил тяжелые травмы. Теперь родные собирают деньги на лечение парня.

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ИСТОЧНИК KP.RU