В массовом ДТП под Карачевом погибли два парня и девушка

10 Май 2020 2020-05-10T16:41:26+03:00

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Стали известны подробности ДТП в Карачевском районе, в котором погибли три человека и еще трое пострадали. Напомним, трагедия произошла 10 мая около 3.30 на участке «Карачев-Пальцо».

По предварительной информации областной ГИБДД, за рулем «ВАЗ-21103» находился 20-летний водитель. Он ехал со стороны Карачева в сторону Пальцо. Автомобилист не учел скорость движения, дорожные и погодные условия, съехал в кювет и врезался в дерево.

Погибли водитель, а также его 19-летний пассажир и 20-летняя пассажирка. Пострадали еще три человека: 20-летний пассажир (множественные переломы), 22-летний пассажир (перелом обеих голеней, ушиб головы) и 19-летний пассажир (перелом ребер и челюсти).

- Всех раненых госпитализировали, - рассказали в ГИБДД. – Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. У погибшего водителя произведен забор крови, чтобы установить, в каком состоянии он сель за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU