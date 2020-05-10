В ДТП под Карачевом погибли три человека
Еще трое пострадали
Трагедия случилась рано утром.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Карачевском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, авария случилась около четырех утра 10 мая.
В аварию попала легковушка. На место выезжали сотрудники пожарной службы, ГИБДД и скорой. По предварительным данным, погибли три человека. Еще трое ранены.
- Их пришлось вызволять из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - говорят в МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU