2020-05-10T12:05:52+03:00
Происшествия

В ДТП под Карачевом погибли три человека

Еще трое пострадали
Ольга УМАРОВА
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Трагедия случилась рано утром.Трагедия случилась рано утром.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Карачевском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, авария случилась около четырех утра 10 мая.

В аварию попала легковушка. На место выезжали сотрудники пожарной службы, ГИБДД и скорой. По предварительным данным, погибли три человека. Еще трое ранены.

- Их пришлось вызволять из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - говорят в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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