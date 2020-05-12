В Брянской области обновлен рекорд по числу умерших от коронавируса
За сутки подтвердили 7 смертей
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В Брянской области выросло число умерших от коронавируса. К 12 мая в регионе зарегистрировали 29 случаев гибели пациентов с COVID-19.
За сутки выявили еще 7 смертей.
По полученным данным исследований, скончались шесть женщин 59,58,54,44,70 и 93 лет. А также 41-летний мужчина.
К слову, за 11 мая зарегистрировали еще 5 смертей.
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ИСТОЧНИК KP.RU