2020-05-12T13:34:08+03:00
Общество

В Брянской области обновлен рекорд по числу умерших от коронавируса

За сутки подтвердили 7 смертей
Мария Дедкова
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В Брянской области выросло число умерших от коронавируса. К 12 мая в регионе зарегистрировали 29 случаев гибели пациентов с COVID-19.

За сутки выявили еще 7 смертей.

По полученным данным исследований, скончались шесть женщин 59,58,54,44,70 и 93 лет. А также 41-летний мужчина.

К слову, за 11 мая зарегистрировали еще 5 смертей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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