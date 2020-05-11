Среди последних жертв коронавируса в Брянской области было четыре женщины
Стали известны подробности о пяти последних умерших брянцах с диагнозом «коронавирус». Мы уже писали, что за прошедшие сутки на Брянщине зафиксировано рекордное число жертв от новой инфекции.
Как сообщает региональный оперштаб, у всех умерших подтвердили пневмонию и положительный результат на коронавирус. Из них четверо женщин - 1956, 1934, 1947 и 1940 года рождения. И один мужчина 1941 года рождения.
- Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось, - рассказали в оперштабе.
Всего в регионе скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU