Среди последних жертв коронавируса в Брянской области было четыре женщины

11 Май 2020 2020-05-11T13:31:25+03:00

Всего в регионе скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самой старшей – 86 лет

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Стали известны подробности о пяти последних умерших брянцах с диагнозом «коронавирус». Мы уже писали, что за прошедшие сутки на Брянщине зафиксировано рекордное число жертв от новой инфекции.

Как сообщает региональный оперштаб, у всех умерших подтвердили пневмонию и положительный результат на коронавирус. Из них четверо женщин - 1956, 1934, 1947 и 1940 года рождения. И один мужчина 1941 года рождения.

- Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось, - рассказали в оперштабе.

Всего в регионе скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU