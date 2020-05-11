В Брянской области от коронавируса умерло еще пять человек
Общее число жертв COVID-19 в регионе - 22
За сутки диагноз подтвердился еще у 73 земляков.Фото: Антон ФОКИН
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На Брянщине зафиксирован печальный рекорд по числу жертв от коронавируса. За последние сутки скончались пять человек, у которых был положительный тест на COVID-19.
О поле и возрасте умерших региональный оперштаб пока не сообщает. Общее число жертв от новой инфекции в регионе составило 22 человека.
За сутки диагноз подтвердился еще у 73 брянцев. Выздоровевших в два раза меньше - 36.
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ИСТОЧНИК KP.RU