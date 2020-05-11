В Брянской области от коронавируса умерло еще пять человек

11 Май 2020 2020-05-11T10:58:04+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 73 земляков. Фото: Антон ФОКИН

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На Брянщине зафиксирован печальный рекорд по числу жертв от коронавируса. За последние сутки скончались пять человек, у которых был положительный тест на COVID-19.

О поле и возрасте умерших региональный оперштаб пока не сообщает. Общее число жертв от новой инфекции в регионе составило 22 человека.

За сутки диагноз подтвердился еще у 73 брянцев. Выздоровевших в два раза меньше - 36.

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ИСТОЧНИК KP.RU