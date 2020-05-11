2020-05-11T10:58:04+03:00
Общество

В Брянской области от коронавируса умерло еще пять человек

Общее число жертв COVID-19 в регионе - 22
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За сутки диагноз подтвердился еще у 73 земляков.За сутки диагноз подтвердился еще у 73 земляков.Фото: Антон ФОКИН
Изменить размер текста:

На Брянщине зафиксирован печальный рекорд по числу жертв от коронавируса. За последние сутки скончались пять человек, у которых был положительный тест на COVID-19.

О поле и возрасте умерших региональный оперштаб пока не сообщает. Общее число жертв от новой инфекции в регионе составило 22 человека.

За сутки диагноз подтвердился еще у 73 брянцев. Выздоровевших в два раза меньше - 36.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24