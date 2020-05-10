Брянская область заняла восьмое место по числу выздоровевших от коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T21:42:49+03:00

По числу заболевших Брянщина занимает 14 место в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Излечились уже 500 человек

Изменить размер текста: A A

Брянщина оказалась на восьмой строчке в России по количеству пациентов, вылечившихся от коронавируса. Такова статистика федерального оперативного штаба.

Мы уже писали, что по данным на 10 мая в регионе победили болезнь 500 человек. Из них 50 – за последние сутки. Положительный диагноз на «COVID-19» подтвердился у 1605 брянцев.

Наш регион опережает Москва (13790) и Санкт-Петербург (1674). Затем идут Московская область (1236), Дагестан (772), Нижегородская область (661), Краснодарский край (622) и Марий Эл (594).

По числу заболевших Брянщина занимает 14 место в России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU