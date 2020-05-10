В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило 1600 человек
За сутки диагноз подтвердился у 68 пациентов
За последний день от коронавируса излечились 50 пациентов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На утро 10 мая коронавирусом заболели 1605 брянцев. Таковы данные регионального оперштаба.
За сутки в регионе выявили 68 новых случаев. Самое больше число заболевших – в Брянске (+21), Дятьковском районе (+11) и Сельцо (+10).
Выздоровели за сутки 50 пациентов. Общее число излечившихся от COVID-19 брянцев – 500 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за все время пандемии стало 17 брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU