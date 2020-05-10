В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило 1600 человек

10 Май 2020 2020-05-10T12:22:22+03:00

За последний день от коронавируса излечились 50 пациентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки диагноз подтвердился у 68 пациентов

Изменить размер текста: A A

На утро 10 мая коронавирусом заболели 1605 брянцев. Таковы данные регионального оперштаба.

За сутки в регионе выявили 68 новых случаев. Самое больше число заболевших – в Брянске (+21), Дятьковском районе (+11) и Сельцо (+10).

Выздоровели за сутки 50 пациентов. Общее число излечившихся от COVID-19 брянцев – 500 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за все время пандемии стало 17 брянцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU