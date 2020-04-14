На кладбищах в Брянской области на Пасху будут дежурить полицейские и росгвардейцы
В Брянской области на кладбищах в праздники будут дежурить сотрудники полиции и росгвардейцы. Правоохранители должны проследить, чтобы местные жители не пошли кладбища на Пасху и Радоницу.
Распоряжение о работе главам двух ведомств дал руководитель оперативного штаба по распространению коронавируса Александр Богомаз.
Напомним, в Брянской области кладбища закрыли с 11 апреля. Об этом жителей региона предупредили в смс-рассылке. Доступ на кладбища разрешили только похоронным процессиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU