2020-04-10T19:11:02+03:00
Общество

В Брянской области в преддверии Пасхи закроют все кладбища

Это сделали, чтобы не допустить столпотворения людей
Мария Дедкова
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Исключение сделают только для погребения.Исключение сделают только для погребения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянской области в преддверии Пасхи закроют все кладбища. Такие меры примут по распоряжению оперативного штаба по распространению коронавируса. Это позволит избежать массового скопления людей.

Исключение сделают только для погребения.

Представители Русской православной церкви напоминают, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией.

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил: «Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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