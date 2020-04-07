2020-04-07T21:42:21+03:00
Общество

В Брянске помыли площадь перед Курганом Бессмертия

Таким чистым, как во время эпидемии коронавируса, город еще не видели
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Актуальный Брянск.Фото: vk.com, Актуальный Брянск.
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В Брянске помыли площадь перед Курганом Бессмертия. Фотографии опубликовали пользователи в социальных сетях. На снимках видно, что площадь обработали средством - это или шампунь, или дезинфицирующее средство. По словам горожан, таким чистым город, как во время эпидемии коронавируса, они не видели.

Улицы Брянска на прошлой неделе начали очищать от песка. На выходных обработали остановки общественного транспорта специальными составами. В понедельник с дорог подмели больше 700 тонн песка, который остался с зимы. Автомобильные дороги, пешеходные зоны и межквартальные проезды обещают обрабатывать раствором гипохлорита натрия и дальше.

Многие горожане жалуются на управляющие компании, которые не дезинфицируют подъезды многоквартирных домов. Здесь больше шанс заразиться коронавирусом, чем на улице. Чиновники предложили жаловаться на недобросовестные компании в администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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