Брянцам предложили пожаловаться на УК, не дезинфицирующие подъезды
Жителям Брянска предложили пожаловаться на управляющие компании, пренебрегающие санитарными правилами. Для этого в горадминистрации создали "горячую линию".
Как говорят в мэрии, все 114 управляющих компаний должны работать во время режима самоизоляции.
Каждый день сотрудники обязаны проводить санитарную обработку общедомового имущества. В частности: лестничных клеток, почтовых ящиков, перил, подоконников, дверных ручек, кнопок лифтов.
Контролировать исполнение предписаний будут Государственная жилищная инспекция Брянской области и городской комитет по ЖКХ. Уже состоялись первые проверки. Претензии направили в ООО «УК Ваш Дом», ООО «УК Город», ООО «Русь», ООО «ЖСК».
ВАЖНО
Сообщить информацию о несоблюдении профилактических мер можно по телефонам 74-30-14, 66-43-07. Также обращение или жалобу можно направлять на электронную почту городского комитета по ЖКХ komitetzkh@yandex.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU