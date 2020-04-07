Брянцам предложили пожаловаться на УК, не дезинфицирующие подъезды

7 Апр 2020 2020-04-07T17:27:59+03:00

Контролировать исполнение предписаний будут Государственная жилищная инспекция Брянской области и городской комитет по ЖКХ. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Жителям Брянска предложили пожаловаться на управляющие компании, пренебрегающие санитарными правилами. Для этого в горадминистрации создали "горячую линию".

Как говорят в мэрии, все 114 управляющих компаний должны работать во время режима самоизоляции.

Каждый день сотрудники обязаны проводить санитарную обработку общедомового имущества. В частности: лестничных клеток, почтовых ящиков, перил, подоконников, дверных ручек, кнопок лифтов.

Контролировать исполнение предписаний будут Государственная жилищная инспекция Брянской области и городской комитет по ЖКХ. Уже состоялись первые проверки. Претензии направили в ООО «УК Ваш Дом», ООО «УК Город», ООО «Русь», ООО «ЖСК».

ВАЖНО

Сообщить информацию о несоблюдении профилактических мер можно по телефонам 74-30-14, 66-43-07. Также обращение или жалобу можно направлять на электронную почту городского комитета по ЖКХ komitetzkh@yandex.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU