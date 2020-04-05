2020-04-05T11:18:57+03:00
Общество

В Брянской области выделят 100 миллионов рублей на зарплаты медикам

Прибавку получат врачи и медсестры, которые борются с коронавирусом
Мария Дедкова
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Кроме того, деньги выделят на дополнительную дезинфекцию медучреждений.Кроме того, деньги выделят на дополнительную дезинфекцию медучреждений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В брянской области выделят 100 миллионов рублей на зарплаты медикам. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Глава региона дал указание выделить дополнительные средства. Деньги пойдут на доплаты врачам и медсестрам,которые задействованы в борьбе с опасным заболеванием.

Кроме того, деньги выделят на дополнительную дезинфекцию медучреждений.

Напомним, из федерального бюджета брянские врачи также получат прибавку. Региону дали для этих целей 46,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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