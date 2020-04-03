Брянским медикам, борющимся с коронавирусом, выделили 46,5 миллиона рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T15:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянская область получит 46,5 миллиона рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги предназначены для поддержки медиков, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией и помогают людям из групп риска. Речь идет о получении ими стимулирующих выплат.

Таким образом медицинских работников поощрят за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Кстати, на выплаты медикам из Калужской области выделили 34,3 миллиона рублей, орловским врачам - 29,6 миллиона рублей, смоленским - 35,3 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU