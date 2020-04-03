Брянским медикам, борющимся с коронавирусом, выделили 46,5 миллиона рублей
Брянская область получит 46,5 миллиона рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги предназначены для поддержки медиков, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией и помогают людям из групп риска. Речь идет о получении ими стимулирующих выплат.
Таким образом медицинских работников поощрят за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Кстати, на выплаты медикам из Калужской области выделили 34,3 миллиона рублей, орловским врачам - 29,6 миллиона рублей, смоленским - 35,3 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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