2020-03-31T17:09:41+03:00
Общество

Во время самоизоляции брянцам запретили ездить на такси к родственникам

Из дома не стоит выходить до 5 апреля включительно
Елена РАКОВА
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Брянцам настоятельно рекомендуют всю неделю оставаться дома.Брянцам настоятельно рекомендуют всю неделю оставаться дома.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Со вторника, 31 марта, по всей Брянской области ввели режим самоизоляции. Жителям региона запретили выходить на улицу без серьезной причины.

К таким отнесены обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, поездки на работу (если вас не освободили от служебных обязанностей), поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, вынос мусора и выгул домашнего животного.

А вот выходить на прогулку, гулять с ребенком в коляске, посещать детские площадки, заниматься спортом на спортивных площадках, ездить к родственникам даже на такси - запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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