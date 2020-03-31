Во время самоизоляции брянцам запретили ездить на такси к родственникам
Со вторника, 31 марта, по всей Брянской области ввели режим самоизоляции. Жителям региона запретили выходить на улицу без серьезной причины.
К таким отнесены обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, поездки на работу (если вас не освободили от служебных обязанностей), поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, вынос мусора и выгул домашнего животного.
А вот выходить на прогулку, гулять с ребенком в коляске, посещать детские площадки, заниматься спортом на спортивных площадках, ездить к родственникам даже на такси - запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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