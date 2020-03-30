2020-03-30T12:22:12+03:00
Общество

За сошедший с рельсов вагон в Брянске виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей

Пассажиры задержанных пригородных поездов получили компенсацию
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Из-за ЧП задержали пять пригородных поездов.Из-за ЧП задержали пять пригородных поездов.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

За сошедший с рельсов вагон на станции Брянск-Орловский виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей. Им признали должностное лицо Центральной пригородной пассажирской компании. На организацию завели административное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов.

Напомним, пустой вагон сошел в рельсов в Брянске в начале февраля. Это случилось при выполнении маневра. Прибывающие на Брянск-Орловский пригородные поезда пришлось пустить на станцию Брянск-Северный.

- Из-за ЧП задержали пять пригородных поездов, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

Кстати, пассажирам задержанных составов выплатили компенсацию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Стародубе разбился 33-летний мотоциклист
Скандальное брянское телешоу «Антиблогер» из-за коронавируса ушло в онлайн
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
За сошедший с рельсов вагон в Брянске виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей
Карантин в Брянске из-за коронавируса: пенсионеров просят оставаться дома
В Брянске запретили остановку машин на участке улицы Дуки
В Клинцах при столкновении двух иномарок пострадал водитель
В Брянскую область вернулись аисты
Руководитель брянского СК обратился к гражданам из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Брянске: до 5 апреля 2020 года изменится расписание маршруток №172
В Брянской области ищут пропавшего 33-летнего Виталия Сальникова
Застрявшая из-за коронавируса на Гоа семья из Брянска ждет возвращения домой
Пристройка к брянскому театру драмы обойдется в 117 миллионов рублей
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
В Брянской области пройдет фестиваль «Том Сойер Фест»
Новозыбковские мастерицы сшили тысячу масок для нуждающихся
В Брянской области за сутки произошло девять лесных пожаров
Заявление ВТБ