За сошедший с рельсов вагон в Брянске виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей

30 Март 2020 2020-03-30T12:22:12+03:00

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За сошедший с рельсов вагон на станции Брянск-Орловский виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей. Им признали должностное лицо Центральной пригородной пассажирской компании. На организацию завели административное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов.

Напомним, пустой вагон сошел в рельсов в Брянске в начале февраля. Это случилось при выполнении маневра. Прибывающие на Брянск-Орловский пригородные поезда пришлось пустить на станцию Брянск-Северный.

- Из-за ЧП задержали пять пригородных поездов, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

Кстати, пассажирам задержанных составов выплатили компенсацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU