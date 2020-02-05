На станции Брянск-I с рельсов сошел пустой вагон

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:32:01+03:00

Все случилось на станции в Володарском районе. Фото: Елена РАКОВА

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На станции Брянск-Орловский с рельсов сошел пустой вагон. ЧП случилось во время маневра. Как пояснили в службе корпоративных коммуникаций МЖД, произошел сход двух колесных пар одного вагона.

Из-за произошедшего прибывающие поезда пришлось пустить через станцию Брянск-Северный. В пути задержали три состава.

На данный момент движение на железной дороге восстановили. Специальная комиссия выяснит, что стало причиной ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU