На станции Брянск-I с рельсов сошел пустой вагон
Из-за случившегося задержали три поезда
Все случилось на станции в Володарском районе.Фото: Елена РАКОВА
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На станции Брянск-Орловский с рельсов сошел пустой вагон. ЧП случилось во время маневра. Как пояснили в службе корпоративных коммуникаций МЖД, произошел сход двух колесных пар одного вагона.
Из-за произошедшего прибывающие поезда пришлось пустить через станцию Брянск-Северный. В пути задержали три состава.
На данный момент движение на железной дороге восстановили. Специальная комиссия выяснит, что стало причиной ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU