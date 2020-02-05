2020-02-05T18:32:01+03:00
Происшествия

На станции Брянск-I с рельсов сошел пустой вагон

Из-за случившегося задержали три поезда
Мария Дедкова
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Все случилось на станции в Володарском районе.Все случилось на станции в Володарском районе.Фото: Елена РАКОВА
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На станции Брянск-Орловский с рельсов сошел пустой вагон. ЧП случилось во время маневра. Как пояснили в службе корпоративных коммуникаций МЖД, произошел сход двух колесных пар одного вагона.

Из-за произошедшего прибывающие поезда пришлось пустить через станцию Брянск-Северный. В пути задержали три состава.

На данный момент движение на железной дороге восстановили. Специальная комиссия выяснит, что стало причиной ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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