Противодействие незаконному росту цен-под особым контролем Бориса Пайкина

26 Март 2020 2020-03-26T17:22:09+03:00

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Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин рассказал, как противодействовать незаконным действиям предпринимателей в Брянской области, как не попасть в ловушку тех, кто воспользовался сложившейся ситуацией в своих личностных целях. Также парламентарий организовал горячую линию, на которую может позвонить любой желающий.

Недавно Госдума приняла закон о наделении правительства правом фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного инфекционного заболевания. Согласно данному документу, в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30%, правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Пайкин отметил, что «Вопрос ценообразования всегда был важен в нашей стране, где рынок чутко реагирует на малейшие внешние колебания. В сложившейся ситуации, когда угроза коронавируса накладывается на финансовую нестабильность, на первый план выходят цены на продукты питания и лекарства.

Фото: ЛДПР.

Со своей стороны я и партия ЛДПР заявляем о своем желании внести вклад в этот процесс в отдельном регионе - нашей с вами Брянской области. Поэтому с 26 марта мы запускаем акцию по контролю за ценами в брянских аптеках и магазинах. Если вы заметили повышение цены на привычные позиции, вы можете сообщить об этом, отправив смс или сообщение в любом удобном для вас месенджере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: 8-910-234-94-37», - говорит Борис Пайкин.

Отметим, что уже с 20 марта Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой, Росстатом и коммуникационным центром правительства занимаются оперативным мониторингом цен во всех российских регионах. В категорию товаров вошли: продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия и, конечно, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU