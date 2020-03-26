Брянский народный ансамбль записал веселую песню про коронавирус
Музыканты напомнили о мерах профилактики
Фото: фрагмент из видео.
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Брянский фольклорный ансамбль поднял настроение землякам веселой песней. Видеоролик появился на Ютубе и быстро стал популярным.
Песню исполнил народный коллектив «Макоша». В шутливой форме музыканты напомнили о соблюдении мер предосторожности.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Брянской области ввели режим повышенной готовности. В регионе отменили все культурно-массовые мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU