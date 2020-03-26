В брянском драмтеатре премьеру спектакля перенесли в онлайн из-за коронавируса
В брянском драмтеатре премьеру спектакля «Последняя жертва» по произведению Александра Островского перенесли в онлайн из-за коронавируса. Постановку можно увидеть 12 апреля в шесть часов вечера на официальном сайте театра, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Режиссер спектакля – художественный руководитель театра драмы Анатолий Слюсаренко. (12+)
Под каждой трансляцией на сайте театра открыто обсуждение. Виртуальные зрители смогут оставить свои отзывы и комментарии после просмотра.
На режим работы онлайн перевели и другие брянские театры, а также музеи и филармонию. Афишу в Брянске на 30 марта – 5 апреля читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU