2020-03-26T12:56:39+03:00
Общество

Афиша на время карантина в Брянске 30 марта – 5 апреля

Что посмотреть на время карантина в Брянске
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Многие учреждения нашли выход из «культурного карантина».Многие учреждения нашли выход из «культурного карантина».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из-за коронавируса в Брянске театры и музеи «ушли» на карантин. «КП»-Брянск» собрала все онлайн-трансляции на время карантина в Брянске 30 марта – 5 апреля.

По области массово отменяют концерты, переносят акции и фестивали. Многие учреждения нашли выход из «культурного карантина» и теперь, не выходят из дома, можно посмотреть виртуальные выставки и онлайн-выступления.

Брянский драмтеатр:

Бесплатные спектакли можно посмотреть на сайте театра в разделе «Афиша».

- Творческий вечер Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие» - 1 апреля, в 19.00, 6+

- «В полночь в саду» – 2 апреля, в 18.00, 16+

- «Любовь в стиле баROCKко» – 3 апреля, в 18.00, 16+

- «Дорогая Елена Сергеевна» – 4 апреля, в 12.00, 12+

Театр кукол:

Бесплатные спектакли можно посмотреть на официальном канале Брянского областного театра кукол в YouTube.

Доступны к просмотру:

- «Кошкин дом», 6+

- «Сказка о попе и работнике его Балде», 6+

Краеведческий музей:

Лекции, фильмы и мастер-классы музея можно посмотреть на сайте музея в разделе «Видеоматериалы».

Доступны к просмотру:

- Мастер-класс по изготовлению снеговых очков партизана, 0+

- Фильм о брянском крае «Пограничный край», 6+

Художественный музей:

Виртуальные выставки и 3D тур по музею можно посмотреть на сайте Брянского областного художественного музейно-выставочного центра в разделе «Новости».

Музей братьев Ткачевых:

Виртуальные выставки и 3D тур по музею можно посмотреть на сайте учреждения в разделе «Новости».

КЗ «Дружба»

Записи концертов любимых коллективов и солистов филармонии можно посмотреть на сайте областной филармонии в разделе «Домашние концертные сезоны».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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