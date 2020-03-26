Подробности ДТП в Карачевском районе: погиб 19-летний автомобилист

26 Март 2020 2020-03-26T10:35:29+03:00

Водитель утратил контроль за управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Карачевском районе. В автоавари погиб 19-летний водитель легкового автомобиля.

По предварительной информации, юный автомобилист за рулем "Деу Некси" ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, водитель утратил контроль за управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Здесь легковушка столкнулась с грузовиком Исузу.

36-летний водитель большегруза не пострадал. А 19-летний парень погиб на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU