Подробности ДТП в Карачевском районе: погиб 19-летний автомобилист
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Карачевском районе. В автоавари погиб 19-летний водитель легкового автомобиля.
По предварительной информации, юный автомобилист за рулем "Деу Некси" ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, водитель утратил контроль за управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Здесь легковушка столкнулась с грузовиком Исузу.
36-летний водитель большегруза не пострадал. А 19-летний парень погиб на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU