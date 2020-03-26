В Карачевском районе произошло крупное ДТП
Пострадавшего из искореженных машин вызволяли с помощью спецтехники
Разбираться в причинах и обстоятельствах автоаварии предстоит полицейским.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Карачевском районе рано утром 26 марта произошло страшное ДТП. Около четырех часов утра столкнулись легковушка и грузовик.
На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи.
В ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Спасателям пришлось вызволять его из искореженной машины.
Разбираться в причинах и обстоятельствах автоаварии предстоит полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU