2020-03-26T09:32:10+03:00
Происшествия

В Карачевском районе произошло крупное ДТП

Пострадавшего из искореженных машин вызволяли с помощью спецтехники
Мария Дедкова
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Разбираться в причинах и обстоятельствах автоаварии предстоит полицейским.Разбираться в причинах и обстоятельствах автоаварии предстоит полицейским.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Карачевском районе рано утром 26 марта произошло страшное ДТП. Около четырех часов утра столкнулись легковушка и грузовик.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи.

В ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Спасателям пришлось вызволять его из искореженной машины.

Разбираться в причинах и обстоятельствах автоаварии предстоит полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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