В Брянске до 26 марта ограничат движение на переезде у платформы Мальцевская
Здесь пройдет ремонт
Движение организуют по одной полосе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске до 26 марта будет ограничено движение автомобилей через железнодорожный переезд 136-й километр. Он находится у платформы Мальцевской в Володарском районе Брянска. И связывает улицу Речную и бульвар Щорса.
Движение организуют по одной полосе. На переезде пройдет ремонт. Работы завершат к пяти часам вечера в четверг.
Напомним, на станции Орджоникидзеград установят ограждения, чтобы люди не ходили по путям в опасных местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU