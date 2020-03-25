В Брянске до 26 марта ограничат движение на переезде у платформы Мальцевская

25 Март 2020 2020-03-25T14:34:14+03:00

Движение организуют по одной полосе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске до 26 марта будет ограничено движение автомобилей через железнодорожный переезд 136-й километр. Он находится у платформы Мальцевской в Володарском районе Брянска. И связывает улицу Речную и бульвар Щорса.

Движение организуют по одной полосе. На переезде пройдет ремонт. Работы завершат к пяти часам вечера в четверг.

Напомним, на станции Орджоникидзеград установят ограждения, чтобы люди не ходили по путям в опасных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU