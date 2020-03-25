На брянских железнодорожных станциях установят ограждение

25 Март 2020 2020-03-25T10:12:32+03:00

На станциях Полпинская и Почеп появятся накопительные площадки для перехода. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оно помешает выйти на пути в опасных местах

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На железнодорожных станциях в Брянской области установят ограждение. Оно помешает выйти на пути в опасных местах. Барьеры появятся вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград в Бежицком районе Брянска. Проект установки уже разработали. Рабочие готовятся к его монтажу.

На станциях Полпинская и Почеп появятся накопительные площадки. Они позволят безопасно перейти железную дорогу.

Каждый год железнодорожники обследуют и ремонтируют пешеходные настилы, устанавливают знаки безопасности и дополнительное освещение.

- В большинстве случаев причиной травм людей на железной дороге является их невнимательность, личная неосторожность при переходе путей, в том числе в запрещенных местах, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU