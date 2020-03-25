2020-03-25T10:12:32+03:00
Общество

На брянских железнодорожных станциях установят ограждение

Оно помешает выйти на пути в опасных местах
Марина АНТОНОВА
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На станциях Полпинская и Почеп появятся накопительные площадки для перехода.На станциях Полпинская и Почеп появятся накопительные площадки для перехода.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На железнодорожных станциях в Брянской области установят ограждение. Оно помешает выйти на пути в опасных местах. Барьеры появятся вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград в Бежицком районе Брянска. Проект установки уже разработали. Рабочие готовятся к его монтажу.

На станциях Полпинская и Почеп появятся накопительные площадки. Они позволят безопасно перейти железную дорогу.

Каждый год железнодорожники обследуют и ремонтируют пешеходные настилы, устанавливают знаки безопасности и дополнительное освещение.

- В большинстве случаев причиной травм людей на железной дороге является их невнимательность, личная неосторожность при переходе путей, в том числе в запрещенных местах, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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