2020-03-25T13:22:58+03:00
Общество

В Брянске срок замены транспортных карт перенесли до 15 апреля

Банковскую карту "Мир" для проездного можно получить в любом банке
Марина АНТОНОВА
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Замене подлежат и единые социальные проездные билеты.Замене подлежат и единые социальные проездные билеты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянске срок замены транспортных карт перенесли до 15 апреля. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", такое решение приняли в правительстве региона вместе с мэрией города.

Банковскую карту "Мир" можно получить в любом банке, который работает с этой платежной системой. А вот подготовить ее для использование в качестве проездного могут только в "Сбербанке". Замене подлежат и единые социальные проездные билеты, которыми пользовались федеральные льготники - пенсионеры.

Напомним, транспортные карты разом решили заменить на банковские за одну неделю - с 23 марта по 1 апреля. Брянские пенсионеры ринулись в банки. Ситуация осложнилась тем, что в Брянской области ввели карантинные мероприятия из-за коронавируса. И посещение учреждений ограничили. Перед некоторыми офисами банков образовались очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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