В брянских банках образовались огромные очереди из-за замены транспортных карт

25 Март 2020 2020-03-25T11:18:13+03:00

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В брянских банках образовались огромные очереди из-за массовой замены транспортных карт. В них, в основном, стоят пожилые люди. Это совпало с карантинными мероприятиями, которые проводят в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса.

- Пенсионеры стоят в очереди на улице перед офисом банка, - рассказала жительница Бежицы Ирина. – В операционный зал пропускают по одному человеку. Прорваться даже к банкомату удалось с трудом.

Напомним, все имеющие у населения транспортные карты планировали заменить за одну неделю, начиная с 23 марта. С 1 апреля в автобусах и троллейбусах должны были действовать новые проездные. Появились слухи, что внедрение новой системы отложили до 1 июля. Но официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Из-за коронавируса многофункциональные центры перешли на режим работы по предварительной записи. Посетителей просят по возможности воздержаться от посещения банков и других учреждений. Особенно это касается жителей Брянской области старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU