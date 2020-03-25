2020-03-25T11:18:13+03:00
Общество

В брянских банках образовались огромные очереди из-за замены транспортных карт

Планировалось их поменять в течение недели
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Пенсионеры стоят в очередях на улице.Пенсионеры стоят в очередях на улице.Фото: Ольга УМАРОВА
Изменить размер текста:

В брянских банках образовались огромные очереди из-за массовой замены транспортных карт. В них, в основном, стоят пожилые люди. Это совпало с карантинными мероприятиями, которые проводят в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса.

- Пенсионеры стоят в очереди на улице перед офисом банка, - рассказала жительница Бежицы Ирина. – В операционный зал пропускают по одному человеку. Прорваться даже к банкомату удалось с трудом.

Напомним, все имеющие у населения транспортные карты планировали заменить за одну неделю, начиная с 23 марта. С 1 апреля в автобусах и троллейбусах должны были действовать новые проездные. Появились слухи, что внедрение новой системы отложили до 1 июля. Но официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Из-за коронавируса многофункциональные центры перешли на режим работы по предварительной записи. Посетителей просят по возможности воздержаться от посещения банков и других учреждений. Особенно это касается жителей Брянской области старше 65 лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянских банках образовались огромные очереди из-за замены транспортных карт
На брянских железнодорожных станциях установят ограждение
Брянские рокеры устроят концерт против коронавируса
В Володарском районе Брянска начали ремонтировать улицу Чичерина и бульвар Щорса
В брянских больницах насчитали 500 аппаратов ИВЛ
В Брянске обещают вернуть переход возле Бежицкого универмага
В Брянске появилась официальная группа по коронавирусу в соцсетях
В Большом Полпине перед Днем Победы отремонтировали воинский мемориал
Брянский ветеран Борис Шапошников снялся в кино
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
«Горячую линию» по коронавирусу в Брянске сделали многоканальной
Брянские бюджетные учреждения закупили бесконтактные термометры
У футболистов брянского "Динамо" не обнаружили признаков коронавируса
В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылся выставочный зал
Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
Студентам из БГУ имени И.Г. Петровского продлили дистанционное обучение
Брянские МФЦ будут работать по записи
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит до 80 тысяч рублей штрафа
В Брянске торговые центры опустели из-за коронавируса