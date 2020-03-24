В Большом Полпине перед Днем Победы отремонтировали воинский мемориал

24 Март 2020 2020-03-24T18:32:53+03:00

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В брянском поселке Большое Полпино перед Днем Победы отремонтировали воинский мемориал. В центре поселка находится памятник «Вечная память павшим героям 1941- 1945 годов». Сюда местные жители приходят на 9 Мая и 17 сентября. Здесь похоронены председатель местного совета, которого расстреляли в 1941 году, члены экипажа советского самолета, потерпевшего крушение в 1942 году, и красноармейцы, погибшие при освобождении Большого Полпина в 1943-м.

В 2000-х годах на памятном месте увековечили всех жителей поселка, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь появился Вечный огонь и гранитные плиты с высеченными именами героев.

В этом году центральный элемент мемориала облицовали гранитом, сообщают в пресс-службе горсовета. Деньги на это выделил депутат Володарской районной группы.

А вот известная многим брянцам стоянка партизанского отряда Виноградова недалеко от города переживает не лучшие времена. Несколько землянок требуют ремонта. Успеют ли отремонтировать мемориальный комплекс перед Днем Победы, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU