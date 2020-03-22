2020-03-22T20:32:59+03:00
Общество

Под Брянском сфотографировали разрушенные землянки на стоянке Виноградова

Мемориальный комплекс еще не подготовили ко Дню Победы
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Под Брянском сфотографировали полуразрушенные землянки на стоянке отряда Александра Виноградова. Снимки опубликовали в социальных сетях. По словам автора, обрушились три входа в землянки. В печке лежат пустые бутылки. Возле беседок - мусор и кострища.

Пользователи отметили, что землянки, скорее всего, разрушились от времени. ОСенью прошлого года они были примерно в таком же состоянии.

Мемориальный комплекс не готов встретить 75-летие Победы во всей красе. За состоянием памятников, посвященным Великой Отечественной войне, следит прокуратура. У горожан есть надежда, что к 9 Мая стоянку партизанского отряда приведут в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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