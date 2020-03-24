2020-03-24T16:48:18+03:00
Общество

Брянские бюджетные учреждения закупили бесконтактные термометры

Всем входящим в здания меряют температуру
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянская губерния".Фото: "Брянская губерния".
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Брянские бюджетные учреждение закупили бесконтактные термометры. Посетителям, у которых температура окажется повышенной, порекомендуют обратиться к врачу. Проверяющий стоит на входе, измеряет температуру посетителям и сотрудникам.

Так, например, термометр появился в многофункциональном центре на улице Дуки, сообщает "Брянская губерния". Правда, все с 27 марта МЦФ переходят на режим работы по записи. Посетители будут приходить в учреждение за 10 минут до назначенного времени. Предполагается, что в часовой очереди никто стоять не будет.

Температуру на входе измеряют и в поликлинике №4 на улице Фокина. Работник дежурит на входе с понедельника, 23 марта. Во вторник в доврачебный кабинет можно пройти только с входа со стороны двора. Правда, все пациенты поднимаются на второй этаж по одной лестнице и пользуются одним лифтом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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