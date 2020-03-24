24 Март 2020 2020-03-24T15:29:23+03:00

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С 27 марта брянские МФЦ будут работать по записи. Об этом сообщили в оперативном штабе Брянской области.

Как говорят в региональном департаменте экономического развития, это временная мера в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Итак, с 27 марта по записи будут работать МФЦ в Брянске, Брянском районе, Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, Дятьковском, Погарском и Почепском районах.

Оставить заявку на визит можно на сайте или по номерам телефонов МФЦ.

В выбранный день жителям региона рекомендуется прийти в учреждение за 10 минут до назначенного времени и предъявить присвоенный код предварительной записи. В противном случае талон будет аннулирован.

По возможности брянцам предложили отложить визит в МФЦ на более поздний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU