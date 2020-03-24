2020-03-24T15:29:23+03:00
Общество

Брянские МФЦ будут работать по записи

Жителей региона просят отложить визит в учреждения
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 27 марта брянские МФЦ будут работать по записи. Об этом сообщили в оперативном штабе Брянской области.

Как говорят в региональном департаменте экономического развития, это временная мера в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Итак, с 27 марта по записи будут работать МФЦ в Брянске, Брянском районе, Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, Дятьковском, Погарском и Почепском районах.

Оставить заявку на визит можно на сайте или по номерам телефонов МФЦ.

В выбранный день жителям региона рекомендуется прийти в учреждение за 10 минут до назначенного времени и предъявить присвоенный код предварительной записи. В противном случае талон будет аннулирован.

По возможности брянцам предложили отложить визит в МФЦ на более поздний срок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Большом Полпине перед Днем Победы отремонтировали воинский мемориал
Брянский ветеран Борис Шапошников снялся в кино
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
«Горячую линию» по коронавирусу в Брянске сделали многоканальной
Брянские бюджетные учреждения закупили бесконтактные термометры
У футболистов брянского "Динамо" не обнаружили признаков коронавируса
В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылся выставочный зал
Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
Студентам из БГУ имени И.Г. Петровского продлили дистанционное обучение
Брянские МФЦ будут работать по записи
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит до 80 тысяч рублей штрафа
В Брянске торговые центры опустели из-за коронавируса