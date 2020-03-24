2020-03-24T14:47:44+03:00
Общество

Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит до 80 тысяч рублей штрафа

Для этого достаточно покинуть квартиру
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит штраф 80 тысяч рублей. Для этого достаточно покинуть квартиру. При повторных нарушениях может наступить и уголовная ответственность и год ограничения свободы. А если это привело к массовому заражению людей или гибели человека, то нарушителю грозит реальный срок – до пяти лет в колонии, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

До 27 марта Минкомсвязи должно организовать систему отслеживания тех, кто находился в контакте с заболевшими. Для этого будут использовать данные сотовых операторов о геолокации абонента. Брянцы будут получать смс-сообщение. Информацию также направят в оперативный штаб в регионе.

Всех, кто прибывает в наш регион из неблагополучных по коронавирусу стран, отслеживает миграционная служба. Они должны отправиться на домашний карантин на две недели. Тех, кто покидает квартиры, разными методами находят полицейские.

Напомним, в Брянской области зарегистрировали один случай заболевания. 34-летняя женщина вернулась с отдыха из ОАЭ. Она находится в инфекционной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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