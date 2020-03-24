Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит до 80 тысяч рублей штрафа

24 Март 2020 2020-03-24T14:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянским нарушителям режима самоизоляции грозит штраф 80 тысяч рублей. Для этого достаточно покинуть квартиру. При повторных нарушениях может наступить и уголовная ответственность и год ограничения свободы. А если это привело к массовому заражению людей или гибели человека, то нарушителю грозит реальный срок – до пяти лет в колонии, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

До 27 марта Минкомсвязи должно организовать систему отслеживания тех, кто находился в контакте с заболевшими. Для этого будут использовать данные сотовых операторов о геолокации абонента. Брянцы будут получать смс-сообщение. Информацию также направят в оперативный штаб в регионе.

Всех, кто прибывает в наш регион из неблагополучных по коронавирусу стран, отслеживает миграционная служба. Они должны отправиться на домашний карантин на две недели. Тех, кто покидает квартиры, разными методами находят полицейские.

Напомним, в Брянской области зарегистрировали один случай заболевания. 34-летняя женщина вернулась с отдыха из ОАЭ. Она находится в инфекционной больнице.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и«Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU