24 Март 2020 2020-03-24T14:01:30+03:00

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В Брянске торговые центры опустели из-за коронавируса. Жители региона предпочитают остаться дома во время пандемии. Оставить горожан дома стараются и в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции в Брянской области.

Ограничили работу кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и кальянных, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Предприятиям общепита: кафе и ресторанам, - рекомендовали отказаться от массовых мероприятий с участием большого количества людей в одном помещении. В торговых центрах, где есть детские развлекательные центры, их закрыли на время карантина.

Школьники и студенты находятся на каникулах и домашнем обучении. Но все равно не спешат встречаться в торговых центрах.

Кстати, в Брянске пропали большие пробки по утрам и вечерам. Многие горожане остаются работать дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU