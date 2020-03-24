24 Март 2020 2020-03-24T13:34:27+03:00

Некоторые компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это заметили те, кто продолжает ходить на работу

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В Брянске из-за коронавируса пропали автомобильные пробки в часы пик. Некоторые компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Нет в общественном транспорте по утрам школьников и студентов. Первые отправились на досрочные долгие каникулы, а вторые - учатся дистанционно.

Многие банки, налоговая, управляющие и страховые компании просят не приходить на личные приемы, а попробовать решить свою проблему дистанционно: по телефону или через интернет.

В брянских поликлиниках начали мерить температуру при входе. И просят, по возможности, отложить плановые приемы у врачей.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, в Брянске сообщили о первой заболевшей коронавирусом женщине. Она вернулась с отдыха из ОАЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU