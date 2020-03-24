24 Март 2020 2020-03-24T10:55:24+03:00

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В Брянске спилили деревья на улице 22-го Съезда КПСС. Фотографии появились в социальных сетях на минувших выходных. Исчезновение с городских улиц растительности вызвало очередное негодование жителей.

Улицу 22-го Съезда КПСС в этом году будут капитально ремонтировать. Дорогу расширят. Сейчас идут подготовительные работы.

Кстати, похожая участь - у улицы Фокина в Советском районе. Деревьев на ней остается все меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU