В Брянске спилили деревья на улице 22-го Съезда КПСС
Здесь пройдет капитальный ремонт дороги
Фото: twitter.com. Maxbryansk.
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В Брянске спилили деревья на улице 22-го Съезда КПСС. Фотографии появились в социальных сетях на минувших выходных. Исчезновение с городских улиц растительности вызвало очередное негодование жителей.
Улицу 22-го Съезда КПСС в этом году будут капитально ремонтировать. Дорогу расширят. Сейчас идут подготовительные работы.
Кстати, похожая участь - у улицы Фокина в Советском районе. Деревьев на ней остается все меньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU