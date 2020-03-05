2020-03-05T15:04:01+03:00
Общество

В Брянске на улице Фокина начали вырубать деревья

Стартовал капитальный ремонт дороги
Марина АНТОНОВА
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Дерево срубили на перекрестке с проспектом Станке Димитрова.Дерево срубили на перекрестке с проспектом Станке Димитрова.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске на улице Фокина начали вырубать деревья. Фотографию нового пня на перекрестке с проспектом Станке Димитрова прислали в редакцию "Комсомольской правды" в Брянске" читатели в четверг, 5 марта.

Судя по всему, на улице начался активный капитальный ремонт дороги. Деревья или отдельные ветки мешают работам. До этого на Фокина заменили освещение на светодиодное.

Кстати, улица Фокина до капитального ремонта могла не дожить. Ямы были настолько большими и частыми, что объехать их не представлялось возможным. Правда, недавно выбоины подлатали.

А вот высадят ли на улице Фокина новые деревья взамен вырубленных, неизвестно. В рамках ремонта должно быть предусмотрено компенсационное озеленение. Но на улице Авиационной, работы на которой завершили в прошлом году, саженцев так и не появилось. Место, где росли огромные тополя, закатали в асфальт. И новые деревья сажать просто некуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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