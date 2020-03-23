СК проверит работу брянских следователей по делу защитника продавщицы

23 Март 2020 2020-03-23T17:00:55+03:00

Однако в суде не установили не только вину Николая Макурина, но и само событие преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

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По поручению председателя следственного комитета Александра Бастрыкина в Брянской области проверят работу следователя, который занимался делом защитника продавщицы в поселке Путевка.

Напомним, на днях присяжные оправдали Николая Макурина, которого обвиняли в убийстве мужа женщины, за которую он заступился. Год назад Николай Макурин в магазине стал свидетелем семейной ссоры. Супруг угрожал ножом своей жене. Николай Макурин заступился за женщину. Во время драки муж потерпевшей погиб.

На брянца завели уголовное дело. Почти год он провел под стражей. Однако в суде не установили не только вину Николая Макурина, но и само событие преступления.

- Принято решение о проведении процессуальной проверки в отношении следователя, в чьем производстве находилось уголовное дело Николая Макурина, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета России. - В ходе проверки действиям сотрудника Следственного комитета будет дана надлежащая правовая оценка.

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ИСТОЧНИК KP.RU