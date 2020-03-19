Защитившего продавщицу брянца оправдали присяжные
В Брянском районном суде 18 марта завершилось рассмотрение дела жителя поселка Путевка Николая Макурина.
Трагедия произошла 5 февраля прошлого года. 36-летний мужчина отправился в магазин, где стал свидетелем конфликта между продавщицей и ее мужем. По словам очевидцев, пьяный супруг напал на женщину с ножом. Николай Макурин решил вступиться. Завязалась драка, муж продавщицы упал, получил травму головы и умер в больнице. А Николая Макурина обвинили в убийстве. Ему грозило до 15 лет колонии.
Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Они оправдали брянца, сообщили "Комсомолке" в Брянском районном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU