Защитившего продавщицу брянца оправдали присяжные

19 Март 2020 2020-03-19T10:19:29+03:00

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В Брянском районном суде 18 марта завершилось рассмотрение дела жителя поселка Путевка Николая Макурина.

Трагедия произошла 5 февраля прошлого года. 36-летний мужчина отправился в магазин, где стал свидетелем конфликта между продавщицей и ее мужем. По словам очевидцев, пьяный супруг напал на женщину с ножом. Николай Макурин решил вступиться. Завязалась драка, муж продавщицы упал, получил травму головы и умер в больнице. А Николая Макурина обвинили в убийстве. Ему грозило до 15 лет колонии.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Они оправдали брянца, сообщили "Комсомолке" в Брянском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU