Оперативный штаб: в брянских магазинах нет дефицита продуктов

20 Март 2020 2020-03-20T10:30:34+03:00

Фото: Оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции в Брянской области.

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В Брянской области нет дефицита продуктов и товаров первой необходимости. Такова последняя информация оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции в регионе.

Сотрудники штаба проверили магазины вечером 19 марта.

- Торговые сети получают товар в достаточном количестве с учетом увеличенных заявок, - рассказали в оперативном штабе. - Ситуация на потребительском рынке Брянщины остается стабильной, запасы в торговых сетях регулярно пополняются, сбоев в поставке не наблюдается, многие социально значимые товары реализуют по акциям.

Напомним, во вторник, 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса на Брянщине ввели режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU