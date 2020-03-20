Оперативный штаб: в брянских магазинах нет дефицита продуктов
В Брянской области нет дефицита продуктов и товаров первой необходимости. Такова последняя информация оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции в регионе.
Сотрудники штаба проверили магазины вечером 19 марта.
- Торговые сети получают товар в достаточном количестве с учетом увеличенных заявок, - рассказали в оперативном штабе. - Ситуация на потребительском рынке Брянщины остается стабильной, запасы в торговых сетях регулярно пополняются, сбоев в поставке не наблюдается, многие социально значимые товары реализуют по акциям.
Напомним, во вторник, 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса на Брянщине ввели режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU