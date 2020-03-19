Брянское "Динамо" прерывает сборы в Турции из-за угрозы коронавируса
Футболисты брянского "Динамо" возвращаются домой из Турции из-за угрозы коронавируса. Сборы пришлось прервать досрочно.
Сине-белые отправились в Сиде 13 марта. До 29 марта у игроков были запланированы товарищеские матчи.
Однако 19 марта футболисты вылетели домой, сообщает портал Спорт-32. В Москве они пройдут санитарно-карантинный контроль, а затем отправятся в Брянск.
По правилам, которые установили после введения режима повышенной готовности, команда отправится на двухнедельный карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU