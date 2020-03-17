Брянцев попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников

17 Март 2020 2020-03-17T18:09:05+03:00

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Жителей Брянской области попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников. Его проводят полицейские на официальном сайте. Опрос состоит из трех вопросов: знаете ли вы о телефонных мошенничествах, звонили ли вам преступники и чем все закончилось.

Брянские полицейские обещают проанализировать ситуацию в регионе и скорректировать профилактику этих видов преступлений, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Напомним, за прошедшую неделю мошенники обманули 19 брянцев на 1,4 миллиона рублей. Бывает, что сумма, которую перечисляют мошенникам, доходит до трех миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU