2020-03-17T18:09:05+03:00
Общество

Брянцев попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников

Его проводят полицейские
Марина АНТОНОВА
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Вам звонили когда-нибудь мошенники?Вам звонили когда-нибудь мошенники?Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жителей Брянской области попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников. Его проводят полицейские на официальном сайте. Опрос состоит из трех вопросов: знаете ли вы о телефонных мошенничествах, звонили ли вам преступники и чем все закончилось.

Брянские полицейские обещают проанализировать ситуацию в регионе и скорректировать профилактику этих видов преступлений, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Напомним, за прошедшую неделю мошенники обманули 19 брянцев на 1,4 миллиона рублей. Бывает, что сумма, которую перечисляют мошенникам, доходит до трех миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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