2020-03-16T11:00:41+03:00
Общество

19 брянцев стали жертвами "телефонных" мошенников

Жители региона отдали почти 1,4 миллиона рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 жителей Брянской области попались на удочки "телефонных" мошенников. Злоумышленники выманили у людей 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Жертвы сами называли коды из сообщений о переводе. Таким образом 15 брянцев потеряли 1,2 миллиона рублей.

Еще двое попались на привычной схеме - "спаси родственника, попавшего в беду".

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах.

По всем фактам полицейские проводят проверки и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье«Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новозыбков переходит на тарный сбор отходов
В Брянской области устроят рейды по аптекам в поисках медицинских масок
В Брянской области ограничили движение для большегрузов
В Брянской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
Куда сдавать энергосберегающие лампы, содержащие ртуть, и градусники?
Житель Красногорского района отправили в колонию за жестокое убийство односельчанина
В Брянск с «урбанистическим» визитом приедет блогер Варламов
Брянцам из-за коронавируса запретили въезд в Украину
19 брянцев стали жертвами "телефонных" мошенников
В ДТП на Урицкого в Брянске пострадали два человека
Через Брянщину пытались провезти около 100 свадебных платьев
В брянском лесу сфотографировали медведя в ландышах
Пострадавшего в ДТП на Урицкого в Брянске пришлось вырезать из машины