19 брянцев стали жертвами "телефонных" мошенников

16 Март 2020 2020-03-16T11:00:41+03:00

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19 жителей Брянской области попались на удочки "телефонных" мошенников. Злоумышленники выманили у людей 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Жертвы сами называли коды из сообщений о переводе. Таким образом 15 брянцев потеряли 1,2 миллиона рублей.

Еще двое попались на привычной схеме - "спаси родственника, попавшего в беду".

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах.

По всем фактам полицейские проводят проверки и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье«Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU