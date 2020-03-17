В Брянской области досрочный ЕГЭ перенесли на основной период

17 Март 2020 2020-03-17T17:51:36+03:00

Он пройдет с 25 мая по 29 июня

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В Брянской области, как и по всей России, из-за коронавируса перенесли досрочные периоды единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации на основной. Он пройдет с 25 мая по 29 июня.

Такое решение приняли в понедельник, 16 марта, на совещании у заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

Позже сообщат, когда участники досрочного периода смогут перерегистрироваться на основной.

Напомним, школы Брянска досрочно отправили на каникулы из-за угрозы распространения заболевания. Хотя в некоторых классах ребята даже не болеют гриппом.

Еженедельную статистику заболеваемости ОРВИ в Брянской области за прошедшую неделю Роспотребнадзор до сих пор не опубликовал. Нет также официальных данных, сколько классов в школах групп в детских садах закрыты на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU