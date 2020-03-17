Принимаем заявки на участие в аукционе
АО «Чистая планета» приглашает проектные организации региона принять участие в открытом аукционе и разработать проект строительства трех мусоросортировочных комплексов и площадок для компостирования, которые будут располагаться на территории Трубчевского, Суражского и Жуковского районов.
Всего в этом году региональный оператор планируют построить на Брянщине семь таких объектов.
Сейчас АО «Чистая планета» извещает о проведении закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству мусоросортировочных комплексов производительностью 15-25 тысяч тонн в год и площадок для компостирования на территории Трубчевского, Суражского и Жуковского районов на основании распоряжения губернатора Брянской области от 05.12.2019 года №1197-рг.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 25 марта.
Документация о проведении аукциона размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU