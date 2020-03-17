Принимаем заявки на участие в аукционе

17 Март 2020 2020-03-17T17:19:35+03:00

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АО «Чистая планета» приглашает проектные организации региона принять участие в открытом аукционе и разработать проект строительства трех мусоросортировочных комплексов и площадок для компостирования, которые будут располагаться на территории Трубчевского, Суражского и Жуковского районов.

Всего в этом году региональный оператор планируют построить на Брянщине семь таких объектов.

Сейчас АО «Чистая планета» извещает о проведении закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству мусоросортировочных комплексов производительностью 15-25 тысяч тонн в год и площадок для компостирования на территории Трубчевского, Суражского и Жуковского районов на основании распоряжения губернатора Брянской области от 05.12.2019 года №1197-рг.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 25 марта.

Документация о проведении аукциона размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU