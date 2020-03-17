2020-03-17T09:03:24+03:00
Общество

В брянских аптеках ждут завоза дезинфицирующих средств и антисептиков

Как рассказали фармацевты они ожидают поставку на следующей неделе
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16 марта жители региона начали жаловаться, что из аптек пропали дезинфицирующие средства.16 марта жители региона начали жаловаться, что из аптек пропали дезинфицирующие средства.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянских аптеках ожидают завоза антисептиков. 16 марта жители региона начали жаловаться, что из аптек пропали дезинфицирующие средства.

Как рассказала "КП" жительница Советского района Марина Антоненко, в трех ближайших аптеках не оказалось дешевых спиртовых растворов хлоргексидина и антисептиков для рук. Все связали с распространением коронавирусной инфекции.

Как ответили горожанке в аптеках, ажиотаж начался еще на выходных. Медицинские маски тоже раскупили. Поставки средств защиты должны начаться уже с 17 марта. А в аптеках государственной сети, по словам жительницы Брянска, антисептики ждут только к концу следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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