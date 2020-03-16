В Брянской области устроят рейды по аптекам в поисках медицинских масок

16 Март 2020 2020-03-16T14:16:36+03:00

Жители региона жалуются, что не могут найти ни масок, ни антисептиков

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Жители Брянской области жалуются, что не могут найти в аптеках медицинские маски и антисептики из-за коронавируса. Об этом они пишут в социальных сетях и даже на страничке губернатора.

По словам жителей региона, средств защиты нет, а фармацевты не могут назвать сроки ближайших поставок. Напомним, на одном из заседаний оперативного штаба по профилактике и борьбе с заболеванием глава департамента здравоохранения Андрей Бардуков заявил, что все больницы региона находятся в состоянии полной готовности. Медорганизации обеспечили противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

На днях глава региона Александр Богомаз призвал не верить информации об отсутствии масок. По словам губернатора, ажиотажа в госаптеках нет.

Однако в комментариях под этим постом брянцы рассказали о своем неудачном опыте по покупке средств защиты.

Глава региона сообщил, что 16 марта в рейды по аптекам всех районов выйдут активисты. О результатах акции пообещали сообщить позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU