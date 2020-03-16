2020-03-16T14:16:36+03:00
Общество

В Брянской области устроят рейды по аптекам в поисках медицинских масок

Жители региона жалуются, что не могут найти ни масок, ни антисептиков
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцы рассказали о своем неудачном опыте по покупке средств защиты.Брянцы рассказали о своем неудачном опыте по покупке средств защиты.Фото: Анна ЛЕВКИНА
Изменить размер текста:

Жители Брянской области жалуются, что не могут найти в аптеках медицинские маски и антисептики из-за коронавируса. Об этом они пишут в социальных сетях и даже на страничке губернатора.

По словам жителей региона, средств защиты нет, а фармацевты не могут назвать сроки ближайших поставок. Напомним, на одном из заседаний оперативного штаба по профилактике и борьбе с заболеванием глава департамента здравоохранения Андрей Бардуков заявил, что все больницы региона находятся в состоянии полной готовности. Медорганизации обеспечили противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

На днях глава региона Александр Богомаз призвал не верить информации об отсутствии масок. По словам губернатора, ажиотажа в госаптеках нет.

Однако в комментариях под этим постом брянцы рассказали о своем неудачном опыте по покупке средств защиты.

Глава региона сообщил, что 16 марта в рейды по аптекам всех районов выйдут активисты. О результатах акции пообещали сообщить позже.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области девять фирм добывали песок на сельскохозяйственных землях
Новозыбков переходит на тарный сбор отходов
В Брянской области устроят рейды по аптекам в поисках медицинских масок
В Брянской области ограничили движение для большегрузов
В Брянской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
Куда сдавать энергосберегающие лампы, содержащие ртуть, и градусники?
Житель Красногорского района отправили в колонию за жестокое убийство односельчанина
В Брянск с «урбанистическим» визитом приедет блогер Варламов
Брянцам из-за коронавируса запретили въезд в Украину
19 брянцев стали жертвами "телефонных" мошенников
В ДТП на Урицкого в Брянске пострадали два человека
Через Брянщину пытались провезти около 100 свадебных платьев
В брянском лесу сфотографировали медведя в ландышах
Пострадавшего в ДТП на Урицкого в Брянске пришлось вырезать из машины