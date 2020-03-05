2020-03-05T11:53:13+03:00
Общество

В Брянской области заявили о готовности к встрече с коронавирусом

В регионе прошло заседание оперативного штаба
Мария Дедкова
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За пассажирами и транспортом на границе круглые сутки следят сотрудники Роспотребнадзора и Управления по железнодорожному транспорту.За пассажирами и транспортом на границе круглые сутки следят сотрудники Роспотребнадзора и Управления по железнодорожному транспорту.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Брянской области обсудили меры по недопущению распространения коронавируса. 4 марта в регионе прошло заседание расширенного оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства области.

В него вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, департамента здравоохранения, правительства и департамента региональной безопасности.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова рассказала, что в учреждениях соблюдается эпидрежим, как при заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков заявил, что все больницы региона находятся в состоянии полной готовности к встрече с зараженными пациентами. Медорганизации обеспечили противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

В поликлиниках будут разделять потоки здоровых и больных людей. При выявлении признаков инфекций оформлять больничные будут и на дому. Аптеки региона обеспечили запасом медицинских масок.

На границе в Брянской области ввели усиленный санитарно-карантинный режим. За пассажирами и транспортом круглые сутки следят сотрудники Роспотребнадзора и Управления по железнодорожному транспорту. В аэропорту проверяют все рейсы из-за границы.

Напомним, 21 февраля в Брянске с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали гражданку КНР. Женщину и еще около 20 пассажиров сняли с поезда Киев-Москва. Тогда, к счастью, диагноз не подтвердился ни у кого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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