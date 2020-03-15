В Брянской области не нашли ни одного заболевшего коронавирусом

15 Март 2020 2020-03-15T12:25:23+03:00

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На Брянщине не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения в облправительстве.

Об эпидемической ситуации отчиталась руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова.

- Также проверяют всех пациентов с признаками гриппа или ОРВИ, - уточнили в правительстве. - Усилен санитарно-карантинный контроль на границе. На вокзалах, в магазинах и точках общепита применяют дополнительные дезинфекционные меры.

Брянским работодателям рекомендовали обеспечить при входе в организацию возможность обработать руки антисептиками или дезинфицирующими салфетками, измерить температуру на рабочем месте и ограничить проведение массовых мероприятий. За несоблюдение данных мер нарушителей будут наказывать.

О ситуации на брянском аэропорту доложил и гендиректор летного комплекса Владимир Базулько. По его словам, у них есть все необходимые средства защиты.

Напомним, результатов анализа на коронавирус ждут музыканты брянского симфонического оркестра. В начале марта артисты отправились в двухнедельное турне по Франции и Польше, а после поездки их отправили на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU