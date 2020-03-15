В Брянской области не нашли ни одного заболевшего коронавирусом
На Брянщине не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения в облправительстве.
Об эпидемической ситуации отчиталась руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова.
- Также проверяют всех пациентов с признаками гриппа или ОРВИ, - уточнили в правительстве. - Усилен санитарно-карантинный контроль на границе. На вокзалах, в магазинах и точках общепита применяют дополнительные дезинфекционные меры.
Брянским работодателям рекомендовали обеспечить при входе в организацию возможность обработать руки антисептиками или дезинфицирующими салфетками, измерить температуру на рабочем месте и ограничить проведение массовых мероприятий. За несоблюдение данных мер нарушителей будут наказывать.
О ситуации на брянском аэропорту доложил и гендиректор летного комплекса Владимир Базулько. По его словам, у них есть все необходимые средства защиты.
Напомним, результатов анализа на коронавирус ждут музыканты брянского симфонического оркестра. В начале марта артисты отправились в двухнедельное турне по Франции и Польше, а после поездки их отправили на карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU